Call of Duty: Modern Warfare 4: Zeigt seinen nächsten Modus – 500+ Kombinationen und neue Teamgrößen

Mit Call of Duty: Modern Warfare 4 erwartet Spieler ein neuer Multiplayer-Modus namens Kill Block, der auf besonders viele unterschiedliche Gefechtsvarianten setzt. Laut Entwickler bietet der Modus mehr als 500 Kombinationen und soll dafür sorgen, dass kein Match wie das andere abläuft.
Kill Block unterstützt sowohl 3-gegen-3- als auch 10-gegen-10-Gefechte und kombiniert unterschiedliche Spielsituationen, Teamgrößen und Varianten miteinander.
Erstmals spielbar ist der neue Modus bei der Fanatics Fest, bevor weitere Details und Eindrücke folgen sollen. Der Entwickler verspricht mit Kill Block eine neue Multiplayer-Erfahrung, die durch wechselnde Kombinationen langfristig für Abwechslung sorgen soll.
Weitere Informationen zu Modern Warfare 4 und dem neuen Modus werden in den kommenden Tagen erwartet.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auf den ersten Blick eine gute Idee, bin aber weder auf Camper noch auf dieses Baukasten Klotz Map System scharf. Auch der Vorteil von guter Map Kenntnisse geht hier zum Teufel.
Vielleicht nächstes Jahr dann mal ein Monat Game Pass abonnieren für den single Player… bzw. dann mal im Sale / Keyseller günstig mit nehmen…
wenn man bedenkt das GTA 21 Tage später kommt, muss da noch einiges kommen, damit der kauf attraktiv wird. Das hier ist es für „mich“ nicht.
Für mich sind Kampagne und Co entscheidend und nicht der MP, da wird eh nur noch gecheatet.
Wird gekauft 😄 8vs8 in SD währe Cool
Mich interessiert nur der SP. Daher kann ich da warten.