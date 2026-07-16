Call of Duty: Modern Warfare 4: Zeigt seinen nächsten Modus – 500+ Kombinationen und neue Teamgrößen

Modern Warfare 4 bringt Kill Block mit 3v3- und 10v10-Gefechten sowie über 500 möglichen Kombinationen.

Mit Call of Duty: Modern Warfare 4 erwartet Spieler ein neuer Multiplayer-Modus namens Kill Block, der auf besonders viele unterschiedliche Gefechtsvarianten setzt. Laut Entwickler bietet der Modus mehr als 500 Kombinationen und soll dafür sorgen, dass kein Match wie das andere abläuft.

Kill Block unterstützt sowohl 3-gegen-3- als auch 10-gegen-10-Gefechte und kombiniert unterschiedliche Spielsituationen, Teamgrößen und Varianten miteinander.

Erstmals spielbar ist der neue Modus bei der Fanatics Fest, bevor weitere Details und Eindrücke folgen sollen. Der Entwickler verspricht mit Kill Block eine neue Multiplayer-Erfahrung, die durch wechselnde Kombinationen langfristig für Abwechslung sorgen soll.

Weitere Informationen zu Modern Warfare 4 und dem neuen Modus werden in den kommenden Tagen erwartet.