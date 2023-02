Call of Duty: Modern Warfare II: Actiongeladener Trailer stimmt auf Season 2 ein

Ein actiongeladener Trailer stimmt Spieler auf den bevorstehenden Start der zweiten Season von Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2.0 ein.

Am morgigen Mittwoch startet die zweite Season der beiden Multiplayer-Shooter Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2.0. Wie gewohnt erhalten Spieler Zugriff auf einen Season-Pass voller kosmetischer Inhalte und mehr.

Obendrauf gibt es neue Multiplayer-Karten, Spielmodi, ein Multiplayer-Ranglistenmodus, DMZ-Missionen, die kleinere Battle-Royale-Karte Ashika Island sowie den neu gestaltete 1v1-Gulag.

Auf diese Hülle an neuen Inhalten stimmt jetzt der neu veröffentlichte, actiongeladene Starttrailer zu Season 2 von Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2.0 ein.