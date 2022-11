Call of Duty: Modern Warfare II: Animation der Orion-Tarnung wird überarbeitet

Das Freispielen von Waffentarnungen gilt bei vielen Spielern von Call of Duty als beliebtes Ziel. Die prestigeträchtigen Tarnungen in Gold, Platin oder Diamant waren in der Vergangenheit die aufwändigsten und benötigten eine Menge Zeit.

Im neuen Call of Duty: Modern Warfare II gilt die Orion-Tarnung als neustes Must-Have unter den Spielern.

Entwickler Infinity Ward und offenbar auch die Spieler sind aber der Meinung, dass die Animation der Orion-Tarnung etwas schneller sein könnte.

Mit einem zukünftigen Update wird man daher eine Änderung vornehmen, die die Animation auf der Waffe sichtbar beschleunigen wird.

Wie das dann ausschaut, zeigte Infinity Ward bereits auf Twitter:

We'll be increasing the speed of the Orion camo to animate a bit faster in a future update 👾 How close are you to unlocking it? pic.twitter.com/jBHHSo8Mng

— Infinity Ward (@InfinityWard) November 4, 2022