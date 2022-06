Call of Duty: Modern Warfare II: Bekommt einen Karteneditor laut Gerücht

Mit einem Editor sollen Spieler in Call of Duty: Modern Warfare II Karten bearbeiten und anpassen können, laut Gerücht.

Mit der bevorstehenden Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare II nehmen auch die Gerüchte zum neuen Shooter zu.

Laut dem Leaker RalphsValve soll die Spielreihe mit Modern Warfare II erstmals einen Karteneditor erhalten. Sowohl Infinity Ward als auch Treyarch sind an dem „von der Community geführten“ Projekt beteiligt.

Spieler sollen demnach Werkzeuge zum Bearbeiten von existierenden Karten in die Hand bekommen, mit denen sie schnell Änderungen vornehmen. Das soll den Weg für kreative Spieler ebnen und neue Spielerlebnisse schaffen.

„Modifizierte Karten bieten jedem Schöpfer die Möglichkeit, Spawn-Punkte, Ziele und Beschränkungen anzupassen. Zusätzlich können die Szenerie eines Levels und seine individuellen Eigenschaften, wie Kisten und Container, komplett verändert werden. Veränderte Karten werden streng kontrolliert; wenn ein Schöpfer zugelassen ist, erhält er ein verifiziertes Häkchen.“

Die Umsetzung des Karteneditors soll schon früh in der Entwicklung des kommenden Teils begonnen haben, wobei der Vorschlag dazu ins Jahr 2019 zurückreichen soll, im Lebenszyklus von Modern Warfare.

Treyarch soll diese neu geschaffene Sandbox auch 2023 stark in sein Free-to-Play-Spiel einbauen.

Ob an den Gerüchten was dran ist, erfahren wir vielleicht schon morgen bei der Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare II.