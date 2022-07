Call of Duty: Modern Warfare II: Das könnten die Killstreaks, Perks und Spielmodi im Multiplayer sein

Der Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare II könnte diese Killstreaks, Perks und Spielmodi enthalten, wie ein Leak angibt.

Ein weiterer Leak zum Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare II verrät angeblich die Perks, Feldausrüstungen, Killstreaks und Spielmodi des Shooters.

Die Details dazu stammen von Twitter-User r3al1tyuk und wurden im Forum von ResetEra gepostet.

Wie auch schon beim vorherigen Leak zu möglichen Karten und Waffen sollen diese Informationen ebenfalls aus der Alpha zu Call of Duty: Warzone Mobile stammen.

Warum die neuen Details erst jetzt in der Alpha gefunden wurden, ist unklar. Daher sollte der Leak mit Vorsicht betrachtet werden.

Call of Duty: Modern Warfare II erscheint am 28. Oktober 2022 für Xbox Series X|S und Xbox One.

Perks

Amped

Battle Hardened

Cold Blooded

Double Time

E.O.D.

Ghost

Hardline

High Alert

Kill Chain

Overkill

Quick Fix

Restock

Scavenger

Shrapnel

Spotter

Tracker

Tune Up

Overwatch (New)

Overcharge (New)

Survivor (New)

Extra Tactical

Focus

Pitcher (New)

Feldausrüstungen

EMP

Tactical Camera

Inflatable Decoy

Stimpistol

Battle Rage

Sonar Pulse

Sound Veil

Killstreaks

UAV

Fuel Bomb

Smoke Airdrop

Thermobaric Strike

Cluster Spike

Spielmodi

Gunfight

CTF

Bounty

Kill Confirmed

Cranked

Cyber Attack

Demolition

Domination

Infected

FFA

Hardpoint

Headquarters

Knockout (New)

S&D

TDM

Ground War

Ground War Bomb (New)

All or Nothing (New)