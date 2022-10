Call of Duty: Modern Warfare II: Day One-Update steht auf Xbox zum Download bereit

Ladet euch das Day One-Update für Call of Duty: Modern Warfare II herunter, um für den Launch startklar zu sein.

Noch einen Tag müssen sich Spieler gedulden, ehe Call of Duty: Modern Warfare II für Xbox Series X|S und Xbox One erscheint. Seit vergangenen Freitag können Spieler bereits die Kampagne im Early Access spielen, sofern sie den Shooter vorbestellt haben. Der Multiplayer wird am Freitag dann ebenfalls spielbar sein.

Für Xbox-Konsolen ist jetzt ein Day One-Update erscheinen. Auf Xbox Series X|S hat es eine Größe von 63,6 GB. Ladet es euch also schnellstmöglich herunter, damit ihr zum Lauch startklar seid.

In der Zwischenzeit hat Infinity Ward einige Änderungen bekannt gegeben, die auf dem Feedback nach der Open Beta basieren. So wurde Verbesserungen bei der Sichtbarkeit von Gegnern vorgenommen, den Trittgeräuschen, bei Waffen, der Third-Person-Ansicht und mehr.

Die Änderungen findet ihr nachfolgend, wenn ihr den Link zum Aufklappen anklickt.

Änderungen nach Open Beta-Feedback Sichtbarkeit von Feinden Wir haben Rautensymbole über den Köpfen der Feinde hinzugefügt. Dies sollte es den Spielern erleichtern, die Feinde im Spiel eindeutig zu identifizieren. Außerdem haben wir die Beleuchtung und den Kontrast weiter optimiert, um die Sichtbarkeit der Feinde zu verbessern. Audio Wir haben die Gesamtreichweite des Tons von Fußtritten verkürzt, was es gegnerischen Spielern ermöglicht, näher an Ziele heranzukommen, bevor sie Fußtritte wahrnehmen können. Außerdem haben wir die Trittgeräusche der Teamkameraden weiter verbessert, die nun aufgrund des Feedbacks aus der Beta leiser sind. Der Lautstärkebereich des Aktivierungssoundeffekts für das Feld-Upgrade „Totenstille“ wurde drastisch verringert. Third Person Aufgrund des Feedbacks aus der Beta bleibt das Zielen mit dem Visier nun in der dritten Person (POV) für Visiere mit niedrigem Zoom. Nur solche mit hohem Zoom (ab dem ACOG und höher) und spezielle Optiken wie Hybride und Thermale werden in die Ego-Perspektive zurückkehren. Wir glauben, dass dies die Third-Person-Erfahrung verbessert und gleichzeitig das Gameplay ausgewogen hält. Das Feedback zu diesem Modus war sehr positiv, und wir werden seine Verwendung als Modifikator weiter erforschen. Waffen Wir haben die Waffen im gesamten Spiel aufgrund des Feedbacks der Beta-Spieler und der Spieldaten weiter optimiert. Die Spieler können mehr Details zum Waffentuning erwarten, wenn wir den Support nach dem Start fortsetzen. UI Wir haben hart an zahlreichen Aktualisierungen unserer Benutzeroberfläche gearbeitet, die den Zugriff auf und die Anpassung eurer Ausrüstung noch reibungsloser machen. Wir haben die Navigation in den Menüs verbessert und werden unsere Benutzeroberfläche weiter optimieren. Bewegung Rutschen, Hängen an der Kante und Tauchen wurden weiter verfeinert. Wir haben auch einige Bewegungsexploits nach der Beta behoben. Matchmaking Wir haben einige Änderungen implementiert, die darauf abzielen, die Auflösung der Lobby zwischen den Matches zu reduzieren. Wir freuen uns darauf, dies in großem Maßstab zu testen und Feedback zu erhalten.