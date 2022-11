Call of Duty: Modern Warfare II: Deutsche Spielewelt trifft in Berlin auf Popkultur

Die deutsche Spielewelt trifft in Berlin auf Popkultur und spielt Call of Duty: Modern Warfare II im Multiplayer.

Am 27. Oktober wurde die Kraft der ultimativen Waffe, „Das Team“, getestet, als ein Team von Prominenten gegen ein Team von Call of Duty-Profis in einem epischen 5v5-Multiplayer-Showdown gegeneinander antrat.

Zum Team Celebrity gehörten unter anderem TutorialsbyKathi, Aaron Troschke, EliasN97, Olexesh und AmarTV, während das Team Pros aus Rumathra, Timit, KayzahR, Heildetraut und BerbatowTV bestand. Nach vielen Runden mit spannenden Kämpfen endet der Showdown schlussendlich mit einem Unentschieden. Die Matches wurden auf dem Twitch-Kanal von Monstersandexplosions gezeigt und von den Live-Moderatoren Jules und Brammen begleitet.

Der Stream beinhaltete ein exklusives Live-Interview mit Elif, Musikerin und deutsche Stimme von Valeria im neuen Call of Duty: Modern Warfare II. Darin gab sie die den Fans und Zuschauern einen Einblick, wie der Charakter im Spiel zum Leben erweckt wird. Unsere Partner bei Sony haben es zudem möglich gemacht, ein Twitch-Giveaway mit einer PS5 und PlayStation-Zubehör als Gewinne für die Community zu veranstalten. Auf der Veranstaltung wurde außerdem der Beginn unserer Zusammenarbeit mit dem lokalen Streetwear-Unternehmen 6PM und dessen Gründer Achraf gefeiert.

Über 200 Gäste kamen zu dem exklusiven Pre-Launch-Event im LVL Berlin. Auf der Gästeliste standen Prominente aus verschiedenen Branchen, darunter Musik, Mode, Gaming und andere Markenpartner. Zusätzlich zur Kampagne erhielten die Gäste die exklusive Gelegenheit, den Multiplayer-Modus vor allen anderen zu spielen.