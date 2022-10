Call of Duty: Modern Warfare II: Die Stimmen von Valeria und Kate Laswell

Verpasst nicht die Gelegenheit, die Stimme der berühmten Sängerin und Songwriterin Elif in Call of Duty: Modern Warfare II zu hören. Die jüngste The Voice Of Germany Coachin Elif hat nämlich Valeria Garza – die Anführerin des international einflussreichen Las Almas-Kartells in Modern Warfare II vertreten.

Da jeder, der Call of Duty: Modern Warfare II digital vorbestellt oder im Voraus gekauft hat, Early Access für die Kampagne des Spiels erhält, könnt ihr euch schon mit Elif beziehungsweise Valeria Garza vertraut machen.

Einen kleinen Vorgeschmack findet ihr hier:

„Call of Duty ist für mich eine ganz besondere Spieleserie, die ich schon seit langem liebe“, verrät Elif. „Ich habe sehr viel Zeit mit diesem Spiel verbracht und viele meiner Freunde spielen es. Call of Duty ist ein Kultspiel und vielleicht einer der besten Shooter der Welt. Ich freue mich sehr, Teil dieses Kult-Franchises zu sein und einer so starken und kraftvollen Figur wie Valeria meine Stimme zu geben.“

Zusätzlich zur Kampagne könnt ihr ab dem 28. Oktober in einen fesselnden, erstklassigen Multiplayer und ein weiterentwickeltes Special Ops Co-Op Erlebnis eintauchen. Begleitet wird dies von der RICOCHET Anti-Cheat Software, welche alle aktuellen Sicherheitsmaßnahmen erhält.