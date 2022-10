Call of Duty: Modern Warfare II: Diese Einstellung deaktiviert Crossplay an der Xbox

Falls ihr für Call of Duty: Modern Warfare II die Crossplay-Funktion deaktivieren möchtet, dann nutzt diesen Trick.

Okay, zugegeben, es ist kein richtiger Trick, doch die Einstellung kennt nicht jeder! Deswegen möchten wir diese News nutzen, um euch darüber zu informieren, wie ihr Crossplay an der Xbox deaktivieren könnt, um es somit auch für Call of Duty: Modern Warfare II auszuschalten.

Öffnet die Einstellungen eurer Xbox Konsole und geht wie folgt vor:

Xbox Einstellungen Onlinesicherheit & Datenschutz Xbox-Datenschutz Details anzeigen & anpassen Kommunikation & Multiplayer Sie können jetzt einem netzwerkübergreifenden Spiel beitreten – BLOCKIEREN

Bitte beachtet, dass jetzt Crossplay für alle Spiele deaktiviert ist und ihr somit auch in anderen Spielen nicht mehr an Crossplay-Matches teilnehmen könnt. Die Einstellungen könnt ihr jedoch jederzeit von „Blockieren“ wieder auf „Zulassen“ umstellen.