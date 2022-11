Call of Duty: Modern Warfare II: Diese Settings solltet ihr euch ansehen

In diesem Video zu Call of Duty Modern Warfare II zeigen wir euch ein paar Einstellungen, die sich lohnen könnten.

Am 28.10.2022 feierte Call of Duty Modern Warfare II seinen Release und bricht derzeit alle Rekorde! Nach nun fast einer Woche konnten alle die Kampagne spielen und sich in Multiplayer-Matches miteinander messen. Aber Call of Duty Modern Warfare II bietet mehr: Einen Koop-Modus, die umfangreiche Waffenschmiede und vieles mehr!

Doch auch die Einstellungen sollte man sich einmal genauer ansehen, denn dort verstecken sich ein paar Sachen, die durchaus nützlich sein könnten. Das Ganze haben wir euch in drei verschiedenen Videos vorgestellt und gehen zuerst auf die Einstellungen des Controllers ein. Das zweite Video betrifft die Grafik + Audio und das dritte Video das Interface.

