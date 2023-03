Call of Duty: Modern Warfare II: Diese Woche doppelte EP auf Waffen und Battle Pass

Dieses Wochenende wird es in Call of Duty: Modern Warfare II und Warzone 2.0 doppelte EP auf Waffen und den Battle Pass geben.

Gute Nachrichten für Spieler, die im aktuellen Teil der Call of Duty-Reihe oder in der Warzone zusätzliche Erfahrungspunkte verdienen möchten.

Das kommende Wochenende wird ein Doppel-EP-Wochenende in Call of Duty: Modern Warfare II und in Warzone 2.0.

Dabei bekommt ihr nicht einfach nur die doppelten Erfahrungspunkte für euren Rang. Auch die EP für das Aufleveln der Waffen sowie für den Battle Pass werden in der aktuellen Season 2 verdoppelt.

Das EP-Event findet vom 10. bis 13. März statt. Spieler auf PlayStation dürften exklusiv einen Tag vorher schon von dem Event profitieren.