Call of Duty: Modern Warfare II: DMZ ist kein eigenständiges F2P-Spiel laut Gerücht

DMZ wird kein eigenständiges Free-to-Play-Spiel werden, sondern als Modus in Call of Duty: Modern Warfare II integriert.

Der Begriff DMZ tauchte in den letzten Wochen und Monaten in Leaks und Berichten zu Call of Duty: Modern Warfare II bzw. Call of Duty: Warzone 2 des Öfteren auf.

Was sich genau dahinter verbirgt, ist bisher nicht klar. Allerdings soll DMZ dem Spiel Escape From Tarkov sehr ähnlich sein und auf ein realistisches Setting mit Story-Elementen und offener Spielwelt setzen, welches PvE- und PvP-Events einbezieht.

Einem Bericht von Try Hard Guides und Tom Henderson zufolge sollen einige Entwickler frustriert sein, weil nach Außen der Anschein erweckt werde, dass DMZ ein eigenständiger Free-to-Play-Titel sein würde, der 2023 erscheint.

Doch DMZ werde nicht ausgekoppelt von Modern Warfare II oder Warzone 2 erscheinen, wie Hendersons Quellen richtigstellen. DMZ sei einfach nur ein weiterer Modus in Call of Duty: Modern Warfare II, der zusammen später in diesem Jahr mit dem Spiel erscheinen wird.

Also ganz so hart und umfangreich, wie ein Escape From Tarkov wird der DMZ Modus dem Bericht nach nicht werden, auch wenn dieser über eine Extraktion. Funktion verfügt. Man verfolge den Plan, die Funktionen für diesen Modus später noch weiter auszubauen.