Call of Duty: Modern Warfare II: Entwicklung mit Logo-Teaser offiziell bestätigt

Activision und Infinity Ward geben heute offiziell bekannt, dass dieses Jahr Call of Duty: Modern Warfare II erscheinen wird.

Zusätzlich wurde ein kurzer Teaser für das neue MIIW Logo veröffentlicht:

The new era of Call of Duty is coming. #ModernWarfare2 pic.twitter.com/HMtv2S6Nlz — Call of Duty (@CallofDuty) April 28, 2022

Zuvor war bereits bekannt, dass das diesjährige Call of Duty ein neuer Abschnitt der Modern Warfare-Serie sein wird. Der neue Teil soll dazu das fortschrittlichste Spielerlebnis in einem Call of Duty-Spiel bieten.

Weitere offizielle Details werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.