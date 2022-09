Call of Duty: Modern Warfare II: Erste Details zu Karten und Spielmodi im Multiplayer

Gestern Abend hagelte es neue Informationen zum Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare II.

Infinity Ward ließ sich dabei auch wortwörtlich in die Karten schauen und stellte mit Sariff Bay etwa eine 32-vs-32-Karte vor. Angesiedelt im wichtigsten Hafen der Vereinigten Republik Adal, können Spieler dort jede Menge Action zu Lande, zu Wasser und in der Luft erwarten.

Sariff Bay is a 32v32 map set in the United Republic of Adal’s main port of call, where there is plenty of action on land, sea, and air ⚓️ #ModernWarfare2 #CODNext pic.twitter.com/aaYBFQtV6j

Eine kleinere und kompaktere 6-vs-6-Karte ist hingegen Mercado Las Almas. Dort befindet sich ein kleiner, belebter Markt mit rasanten Routen und Gassen, die sich vermischen und zu purem, frenetischem Spaß führen.

Mercado Las Almas is a small bustling marketplace with fast-paced routes and lanes that blend together that lead to pure, frenetic fun 🔥 #ModernWarfare2 #CODNext pic.twitter.com/hJy6cLGMBu

Auch einen kurzen Blick auf die Rückkehr des Third-Person-Modus konnte man werfen. Infinity Ward verspricht dedizierte Playlists und neue taktische Wege, den Multiplayer zu spielen.

Get ready for a whole new P-O-V on how you C-O-D 🔥

Third-Person Mode comes to Call of Duty with dedicated playlists, offering a new tactical way to play Multiplayer. #CODNext #ModernWarefare2 pic.twitter.com/FBQ0MD4qLl

— Call of Duty @ #CODNext (@CallofDuty) September 15, 2022