Call of Duty: Modern Warfare II: Exklusivvertrag von Sony könnte für die nächsten 3 Spiele bestehen

Microsoft will den Deal zwischen Sony und Call of Duty in Call of Duty: Modern Warfare II und den zwei folgenden Titeln fortführen.

Call of Duty: Modern Warfare II wurde offiziell für den 28. Oktober angekündigt und ein Data Miner soll herausgefunden haben, dass PlayStation-Spieler erneut die ersten sind, welche die Beta testen dürfen.

Tom Henderson äußerte sich auf Twitter und schrieb: „Ich glaube, dass Sonys Deal die nächsten drei Spiele dauert. Wenn, also Microsoft den bestehenden Deal von Sony beipflichtet, was sie angekündigt haben, sollte sich bis Call of Duty 2025/2026 nichts ändern. Es gibt ein Argument für beide Seiten.“ „Ich glaube nicht einmal, dass Microsoft schon weiß, was zu tun ist“, antwortet Henderson, auf die Frage eines anderen Twitter-Nutzers, was er über Konsolen-Exklusivität denkt.

Demnach würde der Deal für Call of Duty: Modern Warfare II, Call of Duty: Warzone 2 und die nächsten Call of Duty-Titel gelten. Microsoft hatte im Vorfeld klargestellt, dass sie die bestehenden Verträge von Sony für Call of Duty erfüllen möchten und die Spiele auch in Zukunft für PlayStation verfügbar sein werden. Dies wiederum würde bedeuten, dass Xbox Game Pass-Besitzer in Zukunft andere Vorteile für Call of Duty erwarten können, die sich Sony bisher nicht gesichert hat.

Die Zukunft wird zeigen, ob der bestehende Deal mit Sony fortgesetzt wird oder ob sie vielleicht einen neuen von Microsoft angeboten bekommen werden.