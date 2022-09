Call of Duty: Modern Warfare II: Feiert größten Beta-Erfolg der Reihe

Activision verkündet, dass die Beta von Call of Duty: Modern Warfare II die erfolgreichste in der Spielreihe gewesen ist.

Zwei Wochen lang haben Entwickler Infinity Ward und Publisher Activision eine Beta zu Call of Duty: Modern Warfare II veranstaltet. Zunächst konnten Spieler auf PlayStation den Mehrspielermodus des Shooters antesten, Fans auf Xbox und PC stießen später hinzu.

Von offizieller Seite heißt es nun, dass die Beta von Call of Duty: Modern Warfare II die größte gewesen sei, mit den meisten Spielern, den meisten Spielstunden und den meisten Matches auf allen Plattformen zusammen.

Genaue Zahlen nannte man, wie so oft in diesen Dingen, nicht. In Bezug auf Call of Duty Warzone Mobile heißt es aber, dass man auf Google Play 15 Millionen Vorregistrierungen verzeichnet habe.

Call of Duty: Modern Warfare II erscheint am 28. Oktober. Vorbesteller erhalten eine Woche früheren Zugriff auf die Kampagne des Spiels.