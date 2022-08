Call of Duty: Modern Warfare II: Geleaktes Kampagnen-Gameplay zeigt Fahrzeugverfolgung

Aus der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Gameplay-Video mit einer Fahrzeugverfolgung aufgetaucht.

Aktuell macht ein Gameplay-Video die Runde, die aus der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare II stammen soll.

Die für solche Videos üblicherweise in schlechter Qualität aufgenommen Szenen zeigen unter anderem eine Verfolgungsjagd, in der der Spieler von einem Fahrzeug auf ein anderes springt und dabei Gegner ausschaltet. Unter heftigem Beschuss steuert der Spieler selbst das Fahrzeug, um an seinem Ziel dranzubleiben.