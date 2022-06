Call of Duty: Modern Warfare II: Gerücht: Tarkov-inspirierter Modus erscheint 2023 als Free-To-Play

Es gibt neue Gerüchte runde um Call of Duty: Modern Warfare II. Dabei wurde bekannt gegeben, dass ein von Tarkov-inspirierter Modus (DMZ) in der Mache ist und zur Veröffentlichung im Jahr 2023 als Free-To-Play-Version erscheinen wird.

Unter dem Projektnamen „Project Nexus“ sollen die Entwickler bereits seit über vier Jahren an diesem besonderen Tarkov-Modus werkeln. Laut den Berichten im Netz wird Call of Duty: Modern Warfare II in traditioneller Form mit drei Modi verfügbar sein: Einzelspielermodus, Mehrspielermodus und ein brandneues Koop-Erlebnis; gefolgt von Warzone 2.0, das angeblich im Dezember dieses Jahres erscheinen soll. Modern Warfare II’s „DMZ“ wird gerüchteweise als „Open-World“-Titel beschrieben. Hier sollen euch Story-Elemente in Anlehnung an die Kampagne mit bestimmten Charakteren, Fronten und Quests, die Aspekte von PvE- und PvP-Events einbezieht, unterhalten. Ein Mitarbeiter deutete an, dass der Modus unabhängig von der BETA veröffentlicht werden würde, da er sich derzeit in der Pre-Alpha-Phase der Entwicklung befindet.

Ob Call of Duty: Modern Warfare II im Jahr 2023 wirklich mit einem Free-to-Play Tarkov-Modus ausgestattet wird, bleibt abzuwarten. Wie immer solltet ihr alle Gerüchte mit einer gewissen Skepsis wahrnehmen.