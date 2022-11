Call of Duty: Modern Warfare II: Grafik- und Framerate-Analyse der Last-Gen-Version

Eine neue Grafik- und Framerate-Analyse nimmt sich Call of Duty: Modern Warfare II auf der Last-Gen zur Brust.

Digital Foundry hat sich Call of Duty: Modern Warfare II auf der Last-Gen genauer angeschaut und dabei eine umfangreiche Grafik- und Framerate-Analyse im Video festgehalten. Dabei sticht vor allem die PlayStation 4-Version hervor, die nahezu 60fps bei 1080p konstant halten kann. Die Xbox One schwankt bei 900p deutlich und kann sogar in einigen bestimmten Situationen auf 30fps oder 40fps fallen.

Die komplette Analyse gibt es hier zu sehen: