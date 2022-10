Call of Duty: Modern Warfare II: Grafikvergleich zwischen PlayStation 5 und Xbox

Call of Duty: Modern Warfare II stellt sich einem neuen Grafikvergleich zwischen PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Call of Duty: Modern Warfare II erscheint morgen offiziell. Dazu hat Infinity Ward bekannt gegeben, dass Spieler, die den Region-Trick anwenden, mit einer Bestrafung rechnen müssen.

Um die Wartezeit auf die Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare II zu verkürzen, könnt ihr euch jetzt eine neue Grafikanalyse zwischen PlayStation 5 und Xbox Series X/S anschauen. Dabei wurde bekannt, dass auch das neue Call of Duty-Spiel auf ein Rekonstruktionsrendering-Verfahren setzt, um die 2160p bzw. die 1440p zu erreichen. Der Shooter läuft dazu mit ähnlichen Einstellungen wie High/Ultra auf dem PC.

Die Xbox Series X hat dabei eine höhere durchschnittliche Auflösung als die PlayStation 5 im direkten Vergleich. Des Weiteren verfügt die Xbox Series X-Version über bessere Schatten in der Ferne im Vergleich zur Sony-Konsole. Der 120Hz-Modus reduziert die durchschnittliche Auflösung und auch die Qualität der Schatten.

Ganz fehlerfrei läuft der Ego-Shooter nicht. So hat der PC einen kleinen Fehler, der dazu führt, dass einige entfernte Texturen nicht korrekt angezeigt werden. Die Xbox Series S hat einige Clipping bei Ambient Occlusion, Reflektionen, Draw Distance oder dem Terrain. Die Xbox Series X/S hat etwas „Top-Tearing“, das im 120Hz-Modus zunimmt, wie es üblich für Call of Duty ist, was jedoch dank VRR behoben wird.

Die Xbox Serie X ist im 120Hz-Modus von Call of Duty: Modern Warfare II deutlich im Vorteil und hält die 120fps fast immer konstant, während die PlayStation 5 bis unter 105fps fällt, während die Xbox Serie S im 120Hz-Modus selten über 90fps kommt.

Call of Duty: Modern Warfare II – Grafikanalyse

Xbox Series X – 2160p/60fps + 1440p/120fps

PlayStation 5 – 2160p/60fps + 1440p/110fps

Xbox Series S – 1440p/60fps + 1080p/90fps

Die komplette Analyse gibt es hier: