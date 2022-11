Call of Duty: Modern Warfare II: Kostenlose Spieltage im Dezember laut Gerücht

Im Dezember finden die ersten kostenlosen Spieltage mit Call of Duty: Modern Warfare II statt, laut Gerücht.

Die Möglichkeit kostenlos Call of Duty: Modern Warfare II zu spielen soll es im Dezember geben.

Laut dem aktuellen Gerücht wird am 14. Dezember des Mid-Season-Update für den First Person-Shooter erscheinen. Die genauen Inhalte sind nicht bekannt. Enthalten sein dürfte aber die Karte Shipment, wie im Vorfeld schon für die erste Season enthüllt wurde.

Einen Tag nach dem Update, also am 15. Dezember, sollen dann die kostenlosen Spieltage erfolgen. Sie dauern bis zum 19. Dezember an. Die genaue Start- und Endzeit ist nicht bekannt.

Was genau die kostenlosen Spieltage umfasst, ist noch nicht klar. Es dürfte sich aber aller Wahrscheinlichkeit nach nur um den Multiplayer des Spiels handeln.