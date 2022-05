Call of Duty: Modern Warfare II: Leak zu Editionen und Beta

Call Of Duty: Modern Warfare II wird am 28. Oktober 2022 veröffentlicht und ein erster Leak bringt weitere Details ans Tageslicht.

Activision und Infinity Ward haben erst gestern offiziell bekannt gegeben, dass Call Of Duty: Modern Warfare II am 28. Oktober 2022 erscheinen wird.

Durch die Quelldaten von Call Of Duty: Vanguard sind aber jetzt schon weitere Informationen zu Call Of Duty: Modern Warfare II bekannt. Demnach wird das neue Call of Duty mindestens in drei Editionen verfügbar sein: Standard, Cross-Gen und Vault.

Darüber hinaus wurde bekannt, dass die Open Beta von Call Of Duty: Modern Warfare II zuerst auf der PlayStation starten wird. Höchstwahrscheinlich konnte Sony zum letzten Mal noch einen Deal mit Activision aushandeln, bevor Microsoft das Unternehmen für 70 Milliarden US-Dollar gekauft hat.