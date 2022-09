Call of Duty: Modern Warfare II: Lobbys und Perk-System werden überarbeitet

Infinity Ward hat angekündigt, für die Vollversion von Call of Duty: Modern Warfare II Anpassungen an Lobbys und Perk-System vorzunehmen.

Die vor kurzem beendete Beta zum kommenden Shooter Call of Duty: Modern Warfare II konnte zwar insgesamt einen positiven Eindruck hinterlassen, bot allerdings auch Potenzial für Kritik.

Einige Aspekte des Feedbacks nahm sich das Entwicklerteam bereits während der noch laufenden Beta zu Herzen und veröffentlichte einen 500 MB großen Patch mit Anpassungen. Ein Kritikpunkt, der bisher noch nicht ausgebügelt wurde, ist das Lobby-System.

Viele Spieler kritisieren die Tatsache, dass sich bestehende Lobbys nach jeder gespielten Runde auflösen. Wie Infinity Ward verkündet, ist man sich der Problematik bewusst und arbeitet bereits an einer Lösung, um die Chance zu erhöhen, dass Lobbys zusammenbleiben.

Zusätzlich soll das neue Perk-System einer Überarbeitung unterzogen werden. Die Zeit zum Verdienen der Perks sowie der Perk-Fluss im Allgemeinen stehen dabei im Fokus.

Weitere Anpassungen betreffen die Benutzeroberfläche beim Bearbeiten der Perk-Pakete, Loadouts sowie dem Nutzen der Waffenkammer. Alle Verbesserungen sollen zur Veröffentlichung der Vollversion Ende Oktober enthalten sein.

Call of Duty: Modern Warfare II erscheint am 28. Oktober 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC. Der Stand-Alone-Battle-Royal-Ableger Call of Duty: Warzone 2.0 erscheint am 16. November 2022.