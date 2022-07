Call of Duty: Modern Warfare II: Massiver Leak gibt mögliche Karten, Waffen und mehr preis

Erste Details zu gleich mehreren Spielen der Call of Duty-Reihe sind am Wochenende durchgesickert.

So fanden Dataminer in den Dateien einer geschlossenen Alpha zu Call of Duty: Warzone Mobile nicht nur Informationen zum Shooter Call of Duty: Modern Warfare II, der am 28. Oktober erscheint, sondern auch dem von Treyarch entwickelten nächsten Teil, der 2024 erscheinen soll.

Bezüglich Call of Duty: Modern Warfare II enthält der Leak die Nennung von einigen Waffen des Typs Sturmgewehr, Scharfschützengewehr, Maschinenpistolen, Shotguns und mehr, die in einem Beitrag auf Reddit zusammengefasst worden sind.

Oftmals handelt es sich um Codenamen, wie man nachfolgend sehen kann:

„AR: akilo, kilo53, kilo74, kilo105, mcharlie, mcbravo, M4 , scharlie, schotel, falpha, fecho, Aug, STG A3

Snipers/Marksman Rifle: LM-S, sa700, AX-50

SMG: Lachmann Sub, alpha57, beta, victor, aviktor, PSDW 50, mpapax, Sakin 9, LMP

Shotguns: Bryson 800, mike1014, mkviktor, Lockwood 725

LMGs: RAAL, ahotel, foxtrot, Bruen MK9, ngolf7, rkilo, mkilo3, kilo21

Pistols: X12, Revive Pistol, .50 GS, papa220, siwhiskeyLaunchers: mike203, RPG7, PILA, JOKR, Strela-P“

Auch eine ganze Reihe von Karten sind im Leak zu finden, die teilweise nur in Form von Codenamen aufgeführt sind. Manche Karten sogar doppelt aufgeführt. Bei „Grand Prix“ etwa soll es sich um eine Karte auf einer Rennstrecke mit Tag/Nacht-Zyklus handeln.

Im Netz kursieren auch eine Vielzahl von Bildern. Die dazugehörigen Twitter-Accounts wurden aber mittlerweile gesperrt.

Kartennamen aus dem Leak:

„Action_park, agentperf, ancient, backstab, catedral, climb, cruce, davos, dogtown, esports gym, exhume, favela, firing range, floating bay, grandprix, killhouse, lighthouse, luxury, mountain town, narcos, oilfield, ridge, runner, saba, salvage, tokyo, yellowcastle, Hydro, Museum, Swap Meet, Fishtown, farm“

Des Weiteren soll Modern Warfare II im Multiplayer auch über eine Schwimm-Mechanik verfügen. Weitere Informationen dazu sind nicht vorhanden.

Aus dem Leak sind noch viele weitere Informationen wie Spielmodi, Perks, Killstreaks und Namen von möglichen Operatoren zu finden.

Auch der neue DMZ-Modus aus Call of Duty: Warzone 2, der eine Mischung aus PvP und PvE beinhalten soll, wird im Leak erwähnt. Den Informationen nach soll DMZ tatsächlich dieselbe Karte wie Warzone 2.0 verwenden und auch die gemunkelte Verhörmechanik scheint sich zu bestätigen.

Zu Call of Duty 2024, das von Treyarch entwickelt wird, sind Leak ein einige Waffen, Spielmodi, Kartennamen und Perks gefunden worden. Meistens wieder nur in Form von Codenamen.

Wichtig ist zu beachten, dass der Leak keine offiziellen Informationen enthält. Demnach könnte sich alles als falsch herausstellen.