Call of Duty: Modern Warfare II: Multiplayer mit neuen Funktionen beim Kampf im Wasser

Im Call of Duty Next Live-Stream haben die Entwickler erste Neuerungen für den Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare II verraten. Besonders in Verbindung mit Wasser gibt es für Spieler einige neue Dinge.

Zu den Neuerungen zählen:

eine neue Wasserphysik

Haltung ändern, oder sprinten und nach unten schauten, um unter Wasser zu tauchen

Nutzung von Seitenwaffen und bestimmter Ausrüstung unter Wasser

Kampf mit neuen Wasserfahrzeugen

Außerhalb des Wassers kann man, je nach Laufgeschwindigkeit auf dem Boden rutschen. Mit einer Pistole in der Hand kann man sich weiterhin umsehen oder aus einer Kante heraus mit dieser Waffe zielen.