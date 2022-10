Call of Duty: Modern Warfare II: Nur PC-Spieler müssen Telefonnummer hinterlegen

Wie Activision in einer Erklärung klarstellt, müssen nur PC-Spieler ihre Telefonnummer hinterlegen um Call of Duty Modern Warfare II spielen zu können.

Vor knapp einer Woche häuften sich Berichte, dass Spieler von Call of Duty: Modern Warfare II ihre Telefonnummer mit ihrem Battle.net-Account verknüpfen müssten, um in den Genuss des kommenden Shooters kommen zu können.

Seitens Activision wurde nun eine offizielle Erklärung zur Sachlage und den Motiven hinter der „SMS Protect“ genannten Maßnahme veröffentlicht. Gleichzeitig stellte der Publisher klar, dass die Maßnahme die Konsolenversionen des Shooters nicht betreffen und nur auf dem PC angewandt werde.

Bei „SMS Protect“ handele es sich um ein entscheidendes Werkzeug für die „Anti-Cheat-Durchsetzungsbemühungen“, so das Unternehmen. Call of Duty: Warzone-Spieler, deren Konten bereits verifiziert seien, müssten diese für Modern Warfare II und Warzone 2.0 nicht erneut verifizieren.

Call of Duty: Modern Warfare II erscheint am 28. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC. Call of Duty: Warzone 2.0 startet am 16. November.