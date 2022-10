Call of Duty: Modern Warfare II: Offizieller Launch-Trailer feiert jetzt Premiere

Schaut euch den offiziellen Launch-Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare II an, dem neusten Teil der Shooter-Reihe.

In wenigen Wochen geht mit Call of Duty: Modern Warfare II der neuste Teil der langlebigen Shooter-Reihe in den Verkauf.

Doch schon heute lassen es Activision und Infinity Ward mit dem Launch-Trailer krachen.

Wer vorzeitig in die Action eintauchen will, der kann das Spiel vorbestellen und erhält eine Woche früheren Zugang zur Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare II.

Der offizielle Launch-Trailer: