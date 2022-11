Call of Duty: Modern Warfare II: Premium Erweiterung im Jahr 2023 laut Gerücht

Laut den neuesten Gerüchten erhält Call of Duty: Modern Warfare II eine Premium-Erweiterung im Jahr 2023.

Der Bloomberg-Journalist Jason Schreier, hat bekannt gegeben, dass Call of Duty: Modern Warfare II nächstes Jahr eine Premium-Erweiterung erhalten wird, was erneut bestätigen soll, dass im Jahr 2023 kein eigenständiges Call of Duty-Spiel erscheinen wird.

Stattdessen soll Sledgehammer Games an einer Singleplayer-Erweiterung arbeiten, um die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare II fortzusetzen. Die Erweiterung soll äußerst umfangreich sein, weswegen Activision auch von einem „vollem eigenständigen Release“ spricht.

Bereits im Activision Blizzard Finanzbericht wurde mitgeteilt, dass ein Call of Duty „Premium Release“ für das Jahr 2023 offiziell geplant sei.

Das nächste Call of Duty soll laut Schreier erst im Jahr 2024 von Treyarch veröffentlicht werden. Egal, wie sich die Verantwortlichen entscheiden: Call of Duty: Modern Warfare II bricht alle Rekorde und Call of Duty: Warzone 2.0 steht auch schon vor der Tür.