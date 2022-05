Call of Duty: Modern Warfare II: Release-Termin im Oktober steht fest

Call of Duty: Modern Warfare II erscheint am 28. Oktober 2022. Das hat Activision heute offiziell bekannt gegeben.

„Vor wenigen Augenblicken hat Call of Duty im Hafen von Long Beach einen ziemlich großen Info-Drop veröffentlicht. Mit 90.000 Quadratmetern sichtbarer Ikonographie aus dem Weltraum wurde das nächste Kapitel der legendären Serie enthüllt. Im Laufe von 24 Stunden manövrierte ein Team ein riesiges Frachtschiff, das eine Modern Warfare II-Verpackung mit dem rätselhaften Task Force 141 Operative Ghost auf seinen Lagercontainern enthielt, und dockte am Hafen an, der ein weiteres MWII-Bild enthielt, um das riesige Puzzle zu vervollständigen. „