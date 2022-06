Call of Duty: Modern Warfare II: Reveal-Trailer in 4K, Vorbestellung ab sofort möglich

Der offizielle Reveal-Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare II ist da. Die Vorbestellung wurde auch eröffnet.

Ab sofort könnt ihr euch den Call of Duty: Modern Warfare II Reveal-Trailer in 4K anschauen. Dabei bekommt ihr einen ersten Einblick in die Action des neuen Shooter-Ablegers.

Außerdem wurde die Vorbestellung eröffnet. Dieses Jahr gibt es zwei Versionen:

Alle Vorbesteller erhalten Early Access zur Open-Beta von Call of Duty: Modern Warfare II.

Ebenso gibt es das Ghost Legacy Pack für Modern Warfare und Warzone als Vorbestellerbonus:

Hier gibt es den Inhalt der Vault-Edition zu sehen:

Vault-Edition-Besitzer sind nicht nur gut auf die neue Ära vorbereitet: Diese Sonderedition enthält obendrein 20+ kostenlose Gegenstände für Modern Warfare (2019) und Warzone über das Ghost Legacy Pack, das beim Vorabkauf sofort freigeschaltet wird.

Das Ghost Legacy Pack ist eine spezielle Sammlung von zuvor veröffentlichten Modern Warfare Bundle-Inhalten, die zu Ehren einer Task Force 141-Ikone zusammengestellt wurden, und enthält die folgenden Operator-Skins für den Ghost Operator in Warzone und Modern Warfare:

Jawbone

Last Breath

Mandible

Ghosted

Reckoner

Dark Vision

Classic Ghost

Winter Theatre

Dreadwood

UDT Ghost

Apparition

Azrael

Das Ghost Legacy Pack enthält außerdem diese 10 Sturmgewehrwaffen-Blaupausen, die alle aus der gleichen Waffenfamilie stammen:

Oscar Mike

K2

The Wages of Sin

Primis

Stem the Tide

White Noise

Kingly Splendor

Jumping Spider

Florin

The Breakup

Hier gibt es den Reveal-Trailer in 4K für euch:

Wer eine physische Disc-Version von Modern Warfare II möchte, kann ein Cross-Gen-Bundle für die Xbox Series X|S und Xbox One, eine Cross-Gen-Version für PlayStation 4 oder eine Next-Gen-Version für PlayStation 5 vorbestellen.

Hinweis: Die PlayStation 5-Version enthält keine PlayStation 4-Version von Modern Warfare II.

Hier gibt es noch einige Bilder und Screenshots zum Spiel: