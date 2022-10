Call of Duty: Modern Warfare II: Screenshots zeigen Neymar und Pogba

Auf ersten Screenshots sind die Fußballer Neymar und Pogba als spielbare Operatoren in Call of Duty: Modern Warfare II zu sehen.

In ungewohnten Outfits wurden Neymar und Paul Pogba jetzt gesichtet. Beide Fußballer werden in Call of Duty: Modern Warfare II eigene Skins erhalten.

Im Netz sind dazu jetzt zwei erste Screenshots aufgetaucht, die sie in Militärkleidung zeigen.

Pogba & Neymar in COD MW2 🎯🔫 pic.twitter.com/Of3pezLBJs — chuboi 🇳🇬🇨🇦 (@ChuBoi) October 27, 2022

Wir hatten schon am 10. Oktober darüber berichtet, dass offenbar bekannte Fußballer als Operatoren im Shooter in einem möglichen Crossover zur Weltmeisterschaft spielbar sein könnten.