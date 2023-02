Call of Duty: Modern Warfare II: Season 2-Roadmap steckt voller Inhalte

Die Season 2-Roadmap für Call of Duty: Modern Warfare II zeigt einen vollen Fahrplan für den Shooter.

Nächsten Mittwoch startet Call of Duty: Modern Warfare II im Multiplayer, der DMZ und in Warzone 2.0 in seine zweite Season.

Nachdem es zuvor schon einige Details zur Season gegeben hatte, haben die Entwickler dazu jetzt auch eine Roadmap veröffentlicht, die euch die Inhalte für übersichtlich präsentiert.

Shooter-Freunde erhalten demnach in Warzone mit dem kostenlosen Update die neue Karte Ashika Island, die für kleinere Kämpfe ausgelegt ist. Ein neues Event und ein neuer Modus sind ebenfalls dabei.

Im Modus DMZ wird die Karte Ashika Island ebenfalls zum Einsatz kommen. Dort befindet sich mit dem Bombenbauer auch ein neuer Boss.

Im Mehrspieler kehrt unter anderem die zuvor aus der Beta bekannte 6vs6-Karte „Valderas Museum“ zurück. Und auch „Dome“ kennen Spieler schon aus vorherigen Teilen der Reihe. Dazu gibt es zwei weitere Kampfkarten.

Für Abwechslung sorgen sollen die sechs neuen Modi, die im Mehrspieler im Laufe der Season spielbar sind.

Fünf neue Waffen, ein neuer Operator sowie neue Skins für Roze und Nova ergänzen das Angebot im Mehrspieler.

Weitere Details auf der Season 2-Roadmap: