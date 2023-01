Call of Duty: Modern Warfare II: Season 2 startet im Februar mit neuen Inhalten

Call of Duty: Modern Warfare II und Warzone 2.0 startet im Februar mit neuen Inhalten in die zweite Season.

In Call of Duty: Modern Warfare II und Warzone 2.0 beginnt Season 2 am 15. Februar 2023, wie jetzt offiziell bekannt gegeben wurde.

Wie der Entwickler über Twitter mitteilte, wird man mehrere Änderungen am Spiel vornehmen, die auf den Rückmeldungen der Spieler basieren. Welche das sind, sagte man aber nicht.

Für Season 2 kündigt man neue Inhalte an. Bisher verriet man dazu, dass Resurgence und eine kleine Karte für Warzone 2.0 zurückkehren werden.

Spieler können sich neben Ranglistenspiele in Modern Warfare II auch auf neue Karten für den Multiplayer sowie neue Waffen und Spielmodi freuen.