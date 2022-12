Call of Duty: Modern Warfare II: Shooter ist 2022 meistverkauftes Spiel in den USA

Der Shooter Call of Duty: Modern Warfare II ist das meistverkaufte Spiel in den USA im Jahr 2022.

Auch der neuste Teil der Shooter-Reihe Call of Duty sorgt für hervorragende Ergebnisse in den Charts. Laut Zahlen der NPD Group war Modern Warfare II im November das meistverkaufte Spiel in den USA vor God of War Ragnarok und Pokemon Scarlett/Violet.

Dazu schrieb Mat Piscatella von der NPD Group, Call of Duty: Modern Warfare II sei das meistverkaufte Spiel in Dollar und das bisher erfolgreichste Spiel des Jahres 2022. Damit konnte man das Rollenspiel Elden Ring als bisherigen Rekordhalter verdrängen.

Die US-Bürger gaben weiterhin 6,3 Milliarden Dollar für Videospiele im November aus, was ein Plus von 3 % gegenüber dem Vorjahr ausmacht.