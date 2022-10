Call of Duty: Modern Warfare II: Shooter startet anscheinend mit 16 Multiplayer-Maps

Allem Anschein nach startet Call of Duty: Modern Warfare II mit 16 Multiplayer-Maps. Hier gibt es eine Liste aller Call of Duty: Modern Warfare II Multiplayer-Maps.

Call of Duty: Modern Warfare II startet am 28. Oktober 2022 richtig durch. Während zahlreiche Call of Duty-Fans dank der Vorbestellerphase bereits die Kampagne spielen, geht Ende Oktober im Multiplayer richtig zur Sache.

Activision hat dabei noch nicht enthüllt, wie viele Multiplayer-Maps im Ego-Shooter vorhanden sein werden, doch anscheinend sind diese Informationen bereits bekannt. Demnach wird Call of Duty: Modern Warfare II mit 16 Multiplayer-Maps an den Start gehen.

Alle Call of Duty: Modern Warfare II 6vs6 Maps

Breenbergh Hotel

Museum

Mercado Las Almas

Taraq

Crown Raceway (previously Grand Prix)

Al Bagra Fortress

Zarqwa Hydroelectric

Santa Seña Border Crossing

Farm 18

Embassy

El Asilo

Alle Call of Duty: Modern Warfare II Ground War Maps

Sa’id

Sariff Bay

Santa Seña

Zarqwa Hydroelectric

Al Bagra Fortress

Erste 4K-Eindrücke zur Call of Duty: Modern Warfare II Kampagne, haben wir euch bereits präsentiert.