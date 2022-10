Call of Duty: Modern Warfare II: So levelt ihr Ränge, Waffen und Ausrüstung zum Launch

Call of Duty: Modern Warfare II ist ab sofort spielbar und wir verraten euch, wie ihr Ränge, Waffen und Ausrüstung im Multiplayer und Specials Ops levelt.

Heute erscheint Call of Duty: Modern Warfare II offiziell für Xbox, Playstation und den PC. Nach dem Early Access der Kampagne vor genau einer Woche, erfolgt heute der offizielle Launch des Spiels, inklusive Multiplayer und im Koop spielbare Special-Ops-Missionen.

Season 01 von Call of Duty: Modern Warfare II startet in 20 Tagen mit einem Battle Pass, Warzone 2.0, der neuen DMZ-Erfahrung und Raids. Letzteres allerdings erst zur Midseason.

Bis dahin dürfte euch aber keineswegs langweilig werden. Infinity Ward hat in einem Blogpost zusammengetragen, wo ihr bis zum 16. November Fortschritte erzielen könnt, um für die erste Season gerüstet zu sein.

Rangsystem

So könnt ihr euren Charakter im Multiplayer auf Level 55 bringen und die Militärränge erklimmen. Der Rangfortschritt wird dabei auch in Warzone 2.0 und Special-Ops übernommen.

Durch das Rangsystem schaltet ihr durch den Verdienst von Spieler-EP in den Matches folgende Dinge frei:

Zusätzliche Standard-Loadouts im Multiplayer.

Die Möglichkeit, Multiplayer-Loadouts sowie Warzone 2.0-Waffen (Rang 4) anzupassen.

Alle Waffenplattformen, von denen die meisten im Gunsmith bearbeitet werden können.

Tödliche und taktische Ausrüstung für Multiplayer-Loadouts.

Perks, Feldaufwertungen und Killstreaks, Teil des Multiplayers.

Zusätzliche Erfahrungspunkte könnt ihr euch auch über das System für tägliche Herausforderungen und Karriere-Herausforderungen verdienen.

Tägliche Herausforderungen

Die täglichen Herausforderungen sind im Multiplayer, Special Ops sowie in Warzone 2.0 verfügbar, liefern ausschließlich EP und werden alle 24 Stunden erneuert.

Sie sind im Multiplayer wie folgt unterteilt:

Eine allgemeine Herausforderung, die keine große Änderung des Spielstils erfordert (z. B. ein Spiel in einem beliebigen Modus gewinnen, 15 Kills mit dem Zielfernrohr erzielen).

Eine Waffenherausforderung, die sich auf eine bestimmte Waffenkategorie konzentriert (z. B. 5 Headshots mit einem SMG, 5 Kills mit einem Scharfschützengewehr)

Eine spezielle Herausforderung, die zur Erkundung mit bestimmten Ausrüstungsmerkmalen anregt, wie z. B. ein Feld-Upgrade oder ein Perk (z. B. 2 Kills mit Dead Silence, ein Kill mit Drill Charge).

Wer alle drei erledigt, schaltet eine Bonusherausforderung frei, die euch zwei Vorgaben gibt. Ihr müsst eine davon erfüllen, um die Bonus-EP zu erhalten.

In Special Ops werden die Herausforderungen wie folgt beschrieben:

Die erste Tagesherausforderung ist allgemeiner Natur, d.h. sie kann in jeder Mission abgeschlossen werden (z.B. 5 Nahkampf-Kills).

Die zweite und dritte tägliche Herausforderung kann allgemein sein (z. B. 3 Mal ein Feld-Upgrade verwenden) oder missionsspezifisch (z. B. 4 Fahrzeuge im Sperrgebiet zerstören) oder kooperativ-spezifisch (z. B. in Verbindung mit Special-Ops-Kits).

Die Bonusherausforderung ist ein „geteiltes“ Ziel, bei dem eine von zwei Missionsherausforderungen gewählt werden kann.

Während die ersten beiden Herausforderungen nur EP bringen, gibt es sowohl in der dritten täglichen Herausforderung sowie der Bonus-Herausforderung zusätzlich zu den EP auch Special Ops-Sterne.

Der Entwickler empfiehlt nach Erreichen von Level 55 sich auf die täglichen Special Ops-Herausforderungen zu konzentrieren, da ihr dort auch zusätzliche Sterne verdienen könnt.

Karriere-Herausforderungen

Im Multiplayer- und in Special Ops gibt es Karriere-Herausforderungen. Sie sind unterschiedlicher Natur und können sowohl einfache Siege in Matches oder Kills voraussetzen. Für andere werden wiederum bestimmte Kategorien an Waffen vorausgesetzt oder ihr müsst als Beispiels Kills auf hohe Distanz erzielen.

Die Herausforderungen können im Multiplayer auch mehrere Meilenstein-Schritte enthalten, für die ihr EP und vielleicht auch Calling Cards als Belohnung bekommt. Vollständig abgeschlossene Meilensteine bringen weitere EP und eine Calling Card.

Auch in Special Ops gibt es die Karriere-Herausforderungen. Sie sind in Karriere-Stern-Freischaltungen und Intel Collection aufgeteilt. Hier sollen spezielle Belohnungen winken, die man aber noch nicht verraten will.

Waffenplattform

Mit der Waffenplattform wurde ein neues System geschaffen, mit dem ihr Waffen und Aufsätze freischaltet.

Sämtliche waffenschmiedbaren Waffenplattformen verfügen über einen eigenen Fortschrittsbaum. Dort sind alle Freischaltungen für die jeweilige Plattform aufgeführt. I

Durch das Aufleveln einer Waffenplattform mit jeder ihrer Waffen wird vorwiegend freigeschaltet:

Waffenplattform-spezifische Anbauteile: Aufsätze, die von allen Waffen einer Plattform gemeinsam genutzt werden können oder nur einer Waffe einer Plattform zugewiesen werden können (z. B. Läufe, Magazine, Schäfte, hintere Griffe).

Universelle Anbauteile: Anbauteile, die von anderen kompatiblen Waffen gemeinsam genutzt werden können (z. B. Mündungen, Unterläufe, Munition, Laser und Optik).

Empfänger: Zusätzliche Waffen innerhalb einer Waffenplattform, die noch mehr Aufsätze zum Freischalten oder weitere Receiver enthalten.

Habt ihr mit einer waffenschmiedbaren Waffe die Maximalstufe erreicht, dann dürft ihr euch am Waffentuning versuchen, wo weitere Anpassungen von Aufsätzen möglich sind.

Infinity Ward bezeichnet das Waffentuning als „Endspiel“, da man hier nach der Freischaltung aller Aufsätze experimentieren kann, um für jede Waffe die ideale Version eines Aufsatzes zu finden.

Sterne und Kits in Special Ops

Im Koop-Modus Special Ops könnt ihr eine von drei Klassen-Rollen übernehmen: Angriff, Sanitäter und Aufklärung. Diese könnt ihr maximal bis Stufe 10 leveln. Sie werden später auch in den Raid-Missionen genutzt, daher ist es sinnvoll sie ebenfalls zu leveln.

Verdient euch Sterne, um die Kits zu leveln. Etwa durch die wöchentlichen Abschluss-Sterne, bei der ihr bestimmte Voraussetzungen für jeden der drei verfügbaren Sterne pro Mission erfüllen müsst.

Bis zur wöchentlichen Zurücksetzung sind weitere Sterne nur über die täglichen Herausforderungen sowie der Bonusherausforderung erhältlich.

Jeder verdiente Stern zählt übrigens für zwei parallele Systeme: Karriere-Sterne und Kit-Sterne.

Mit den Karriere-Sternen werden die weiteren Klassen-Kits und weitere Gegenstände freigeschaltet. Die Kit-Sterne leveln direkt das Kit selbst, wenn ihr es in den Missionen nutzt und bringt es somit auf die maximale Stufe.

Operatoren

Folgende Operatoren lassen sich über die Kampagne freischalten:

Chuy – Schließe „Kartellschutz“ (Mission 6) ab.

Nova – Schließe „Gewalt und Timing“ ab (Mission 10).

Reyes – Schließe „Gefängnisausbruch“ ab (Mission 14).

Hutch – Schließe „Ghost Team“ ab (Mission 16).

Und diese werden in den folgenden Spielmodi freigeschaltet:

König, Kleo, Zimo und Roze – Allgemeine Herausforderungen (können im Mehrspielermodus oder in Warzone 2.0 abgeschlossen werden, sobald dieses erscheint).

Luna, Gromsko und Zero – Special Ops-spezifische Herausforderungen (alle werden für das Abschließen aller zum Start verfügbaren Missionen vergeben).

Aksel, Conor, Fender, Gus, Horangi, Stiletto – Multiplayer-spezifische Herausforderungen.

Schließlich sind diese Operatoren nur über den Kauf der Vault Edition erhältlich bzw. exklusiv für Spieler auf PlayStation:

Price, Soap, Farah und Ghost – Enthalten im Red Team 141 Operator Pack, Teil der Modern Warfare II Vault Edition.

Oni – Exklusiv für PlayStation-Konsolenspieler, die das Spiel digital über den PlayStation Store vorbestellt haben.

Waffentarnungen

Call of Duty: Modern Warfare II wird zum Launch mehr als 180 einzigartige Basis-Tarnungen enthalten, und weitere kommen in neuen Seasons dazu.

Die Tarnungen sind in zwei Kategorien unterteilt:

Basis-Tarnungen: Jede Waffe kann eine Basistarnung ausrüsten, sobald es durch die Basistarnung-Herausforderung einer bestimmten Waffe freigeschaltet wurde. Mit anderen Worten: Basistarnungen werden universell für alle Waffen freigeschaltet, indem man eine Herausforderung auf dem Weg zur ersten Meisterschafts-Tarnfarbe einer Waffe abschließt.

Meisterschafts-Tarnungen: Diese werden nur für eine bestimmte Waffe freigeschaltet und haben vier einzigartige Designs: Gold, Platin, Polyatomic und Orion.

Jede Meisterschafts-Tarnung ist mit einer zusätzlichen Herausforderung verbunden, die für die Waffenmeisterung für jede Waffe erforderlich ist und die parallel zur Tarnung-Herausforderung absolviert werden kann.

Welche Schritte die Freischaltungen der einzelnen Tarnungen erfordern, könnt ihr im Blogartikel nachlesen.

Hier eine Auswahl möglicher Waffentarnungen: