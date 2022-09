Call of Duty: Modern Warfare II: Sony sichert sich Oni Bundle ein Jahr exklusiv für PlayStation

Die zeitlich exklusiven Deals aus dem Hause Sony für Call of Duty gehen weiter. Während die Beta bereits nur für PlayStation-Spieler früher bereitsteht, hat Sony beim Call of Duty Next Stream gestern verkündet, dass das Call of Duty: Modern Warfare II Oni Bundle exklusiv für PlayStation erscheint und mindestens ein Jahr lang auf keiner anderen Plattform erhältlich sein wird.

Das Video gibt es hier zu sehen: