Call of Duty: Modern Warfare II: Teaser-Trailer verrät Enthüllungsdatum

Ein neuer Teaser-Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare II verrät das offizielle Enthüllungsdatum des Shooters.

Zum kommenden Shooter Call of Duty: Modern Warfare II wurde ein neuer Teaser-Trailer veröffentlicht. Zu sehen sind die Mitglieder der Task Force 141, welche sich in einem Fahrzeug auf ein heftiges Feuergefecht gefasst machen.

Berichten zufolge soll besagte Task Force 141, bestehend aus Captain John Price, John „Soap“ MacTavish, Kyle „Gaz“ Garrick, Simon „Ghost“ Riley und Kate Laswell im neuen Ableger der Shooter-Reihe gemeinsam mit US-Spezialeinheiten Drogenkartellen aus Kolumbien den Krieg erklärt haben.

Am Ende des Trailers wird sowohl der offizielle Slogan des Shooters, „The ultimate weapon is team“, sowie der 8. Juni als Termin für die offizielle Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare II bekannt gegeben. Veröffentlichungsdatum ist der 28. Oktober 2022.