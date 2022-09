Call of Duty: Modern Warfare II: Termine zur Closed- und Open Beta auf Xbox

Jede Menge Neuigkeiten zu Call of Duty: Modern Warfare II erreichten uns beim gestrigen Call of Duty Next Event. Dementsprechend sind Shooter-Fans heiß, selbst Hand an den Multiplayer zu legen.

Neben einer Closed Beta wird es auch eine Open Beta für den Multiplayer von Modern Warfare II geben.

Wie und wann Spieler auf Xbox die Beta spielen können, haben wir euch daher noch einmal kurz aufgelistet

Call of Duty: Modern Warfare II Multiplayer Beta auf Xbox

Closed Beta auf Xbox

Early Access für Vorbesteller des Spiels am 22. und 23. September

Open Beta auf Xbox

Für alle Spieler vom 24. bis 26. September offen

Vorbestellung im Microsoft Store

Hier noch der Hinweis, dass Spieler auf PlayStation bereits ab heute und damit eine Woche früher exklusiv die Multiplayer-Beta spielen können.

Teilnehmer der Beta können insgesamt zehn verschiedene Belohnungen freischalten. Darunter befinden sich zwei Waffen-Blaupausen und ein Operator-Skin. Die Gegenstände können in der Beta ausgerüstet werden, sobald ihr sie freischaltet, und sie können nur während der Beta selbst freigeschaltet werden.