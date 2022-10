Call of Duty: Modern Warfare II: Third-Person-Modus erhält großes Update

Noch vor der Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare II wird ein großes Update für den Third-Person-Modus des Shooters erscheinen.

Während der im September abgehaltenen Beta zu Call of Duty: Modern Warfare II durften Spieler verschiedene Modi des kommenden Shooters ausprobieren. Darunter auch der Third-Person-Modus.

Zwar machte der, für Call of Duty, eher ungewöhnliche Modus nicht mit großen Fehlern oder Problemen auf sich aufmerksam, bei einigen Spielern sorgte allerdings der Wechsel beim Zielen in die First-Person-Perspektive für Irritation.

Ein Update, das noch vor dem Start des Shooters erscheinen wird, soll nun Abhilfe schaffen. Der Wechsel in die First-Person-Perspektive soll zukünftig nur noch beim Anvisieren mit einer Waffe mit angebrachtem 4-fachen Zoom oder höher vonstattengehen.

Zuvor wechselte die Perspektive beim Anvisieren unabhängig vom genutzten Visier in die Ego-Perspektive. Schießen aus der Third-Person-Perspektive war nur durch ungenaues Hüftfeuer möglich.

Durch diese Maßnahme erhoffen sich die Entwickler, den Spielern ein klassicheres Third-Person-Spielgefühl bieten zu können.

Call of Duty: Modern Warfare II erscheint am 28. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.