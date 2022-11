Call of Duty: Modern Warfare II: Überarbeitetes Meldesystem im Spiel vorgestellt

Ein überarbeitets Meldesystem gegen toxische Spieler kommt erstmals in Call of Duty: Modern Warfare II zum Einsatz.

Mit Call of Duty: Modern Warfare II wurde ein überarbeitetes Meldesystem eingeführt, wie der Entwickler schreibt. Es ermöglicht es den Spielern, anstößiges Verhalten anderer zu melden.

Auch das Moderationsteam verfügt über neue Funktionen zur Bekämpfung von Toxizität im Shooter. So können die Moderatoren etwa als Teil der Sicherheits- und Durchsetzungspolitik Spielerfunktionen einschränken, wenn sie gemeldet wurden.

Nachweislich beleidigende Sprachchats können weiter dazu führen, dass der gemeldete Spieler den Zugriff auf die globalen Sprachchats verliert oder eingeschränkt wird. Gleiches gilt in gleicher Form auch für Textchats.

Für Call of Duty: Warzone 2.0 werden diese Funktionen in diesem Jahr ebenfalls implementiert. Grundsätzlich stellen sie auch die Grundlage für alle weitere Call of Duty-Spiele dar.

In Call of Duty: Modern Warfare II wurde das Meldesystem dahingehend verbessert, als dass ihr einen genaueren Grund für die Meldung angeben könnt. Ein optionales Dialogfeld ermöglicht es euch zusätzlich mehr über die Situation zu erzählen.