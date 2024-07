Call of Duty: Modern Warfare II: Überwiegend negative Reviews auf Steam

Die Bewertungen von Call of Duty: Modern Warfare II auf Steam sinken in den Keller, denn die Spieler sind sauer und fühlen sich nicht gehört.

Nachdem der derzeit neuste Teil jetzt schon einige Zeit auf dem Markt ist, gibt es viele, die trotzdem lieber Call of Duty: Modern Warfare II spielen. Warum auch nicht, denn der zweite Teil ist von Kritikern hochgelobt und war auch bei den Spielern immer recht beliebt.

Doch mittlerweile stehen die Reviews bei Steam auf „größtenteils negativ“, nur 34 % der kürzlichen Bewertungen sind positiv.

Das Spiel hat, wenn man sich die Bewertungen ansieht, mit Abstürzen, Fehlern, Probleme an der Benutzeroberfläche und mehr zu kämpfen. Und das nicht seit Neuestem, die Spieler fordern schon seit längerer Zeit, dass Entwickler Infinity Ward sich um die anhaltenden Probleme kümmert. Bisher ist da aber nicht viel passiert.

In Call of Duty: Modern Warfare III hingegen ist gerade erst Season 5 erschienen und Updates kommen in regelmäßigen Abständen. Man kann nur hoffen, dass die Fans des Vorgängers gehört werden und Infinity Ward sich um diese Probleme schleunigst kümmert.