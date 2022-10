Call of Duty: Modern Warfare II: Uhrzeiten zum Pre-Load und Launch der Kampagne

Wir verraten euch, wann ihr den Pre-Load für die Kampagne starten von Call of Duty: Modern Warfare II starten und wann ihr sie spielen könnt.

Für Vorbesteller von Call of Duty: Modern Warfare II steht diese Woche der Early Access der Kampagne an.

Doch wann genau könnt ihr die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare II auf Xbox Series X|S und Xbox One starten?

Activision hat dazu jetzt die genauen Zeiten veröffentlicht.

Spieler auf Xbox können demnach am heutigen Mittwoch, ab 19:00 Uhr den Pre-Load der Kampagne starten. Einen Tag später, also am Donnerstag, ist die Kampagne des Shooters dann ab 19:00 Uhr spielbar.

Der ab heute Abend verfügbare Pre-Load umfasst scheinbar schon das komplette Spiel.

19. Oktober, 19:00 Uhr: Pre-Load der Kampagne (Early Access) auf Xbox-Konsolen

Pre-Load der Kampagne (Early Access) auf Xbox-Konsolen 20. Oktober, 19:00 Uhr: Kampagne (Early Access) auf Xbox-Konsolen spielbar

Kampagne (Early Access) auf Xbox-Konsolen spielbar 28. Oktober, 06:00 Uhr: Offizieller Launch des Spiels inklusive Multiplayer

Spieler der Kampagne schalten für den Multiplayer einige Operatoren und mehr frei. Details dazu haben wir hier für euch.

Ihr möchtet die Kampagne vor dem offiziellen Release am 28. Oktober spielen? Im Microsoft Store könnt ihr Call of Duty: Modern Warfare II vorbestellen, um Zugriff zu erhalten.

Übersicht der Uhrzeiten für alle Plattformen: