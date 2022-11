Call of Duty: Modern Warfare II: Vanguard Verkaufszahlen in Europa fast eingeholt

Call of Duty: Modern Warfare II übertrifft fast jetzt schon die Verkaufszahlen von Call of Duty: Vanguard in Europa!

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein echter Kassenschlager und der Shooter ist gerade dabei, die „Lifetime Sales“ von Call of Duty: Vanguard in Europa einzuholen. In nur fast zwei Wochen wurden somit in Europa mehr Call of Duty: Modern Warfare II-Spiele verkauft als bisher Call of Duty: Vanguard-Spiele.

Wer von euch hat sich auch Call of Duty: Modern Warfare II gekauft?