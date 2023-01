Call of Duty: Modern Warfare II: Vorschau auf Änderungen in Season 2

Season 2 von Call of Duty: Modern Warfare II & Warzone 2.0 bringt viele Änderungen in den Shooter.

Spieler von Call of Duty: Modern Warfare II und Warzone 2.0 müssen sich auf jede Menge Anpassungen und Änderungen gefasst machen, wenn Season 2 am 15. Februar an den Start geht.

In einem umfangreichen Artikel geben die Entwickler jetzt einen ersten Überblick über Updates für den Mehrspieler, DMZ und Battle Royale.

Mit Season 2 wurden allgemeine Änderungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen, die ein Kritikpunkt vieler Spieler gewesen war. Unter anderem wurde die Navigation für Tarnungen und soziale Interaktionen verbessert.

Wie bereits zuvor schon bekannt war, wird im Warzone 2.0 Battle Royale der 1v1 Gulag aus dem Vorgänger wieder zurückkehren. Der Gefängniswärter weicht der bekannten Verlängerungsmechanik mit dem Flaggenpunkt.

Neu hinzukommen in Warzone 2.0 zwei Extra-Pakete, die ihr selbst anpassen könnt. Sie starten mit einer kleinen Auswahl an Extras, später sollen aber weitere hinzukommen.

Die Entwickler haben auch Anpassungen an den Westen vorgenommen. So gibt es jetzt nur noch eine Größe und alle Spieler starten mit 3 Platten in ihren Westen.

In DMZ dürfen Spieler Anpassungen beim Feind-Tuning erwarten, bei dem der Schwierigkeitsgrad nicht mehr so hart ist. Auch an den Einstiegspunkten sowie dem Schwierigkeitsgrad in Missionen wurde Hand angelegt.

Für den Mehrspieler wurde zuvor schon verraten, dass der Hardcore-Modus eingeführt wird. Zum Start der Season wird er den Stufe 1-Modus ersetzen. Ebenfalls bestätigt ist der Ranglistenmodus sowie Anpassungen der Balance von Waffen und Extras.

Die vollständigen Artikel mit allen Änderungen und Neuerungen für Season 2 von Call of Duty: Modern Warfare II findet ihr in Deutsch auf callofduty.com.