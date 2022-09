Call of Duty: Modern Warfare II: Weitere Spielszenen zum Shooter veröffentlicht

Activision veranstaltet am 15. September 2022 einen Call of Duty Next Showcase. Wie wir bereits berichtet haben, wird dort natürlich auch Call of Duty: Modern Warfare II zu sehen sein. Um euch schon ein bisschen heiß auf das Event zu machen, hat man weitere Szenen aus dem Shooter veröffentlicht:

An exclusive look at the artificial intelligence tech bringing Call of Duty into a new era 🤖 #modernwarfare2 #inteldrops pic.twitter.com/2wySvTfyqi — Call of Duty (@CallofDuty) September 9, 2022

Call of Duty: Modern Warfare II erscheint am 28. Oktober 2022. Vorbesteller dürfen eine Woche vor allen anderen die Kampagne spielen!