Call of Duty: Modern Warfare II: Wissenswertes über die neue Season 5

Das solltet ihr über Season 5 von Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone wissen.

Die Saison 5 von Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone ist seit dem 2. August in vollem Gange. Wer bisher noch nicht in die neue Action eintauchen könnte, findet nachfolgend eine kurze Übersicht der wichtigsten Neuigkeiten.

Modern Warfare II

Ein Schlag aus der Vergangenheit; Punta Mar betritt die Gegenwart. Eine Karte, die aus Call of Duty 4: Modern Warfare zurückkehrt und eine brandneue Karte sind die beiden Standard-Karten zum Start („Punta Mar“ und „Strike“). Außerdem: Zwei weitere Feuergefecht-Karten.

Neue Standard-Karte während der Saison. Klein, für rasante Action geschaffen und in der Nähe von Building 21 gelegen. Besucht zur Saisonmitte DRC – Zone 1, ein Forschungscampus für rasante, chaotische Kämpfe.

Verursacht Chaos, schnappt euch die Flagge und rüstet euch in drei neuen Modi auf. Ein Spielmodus im Stil von Mehrspieler-Arenen erscheint in Modern Warfare II. Kampfkarten erhalten einen Capture the Flag-Modus. Es wird außerdem Zeit, eure Panzerplatten, Ausrüstungen und Scharfschützengewehre ins Feuergefecht mitzunehmen.

Zusätzliche Inhalte und Anpassungen für den Battle Pass gibt es auch in dieser Season mit Black Cell.

Call of Duty: Warzone

Aufruf an alle Helden. Die Helden-Aufgabe von Vondel wird in Saison 5 beginnen. Schließt euch als Trupp zusammen und schmiedet einen neuen Plan für einen Sieg in Vondel.

Neue kostenlose Funktionen in BR und DMZ. Zwei neue Fahrzeuge in beiden Modi. Einige neue DMZ-Funktionen und die ersten Details zur Enthüllung von Call of Duty 2023.

Erscheint während Reloaded: Verteidigt die Festung und macht euch bereit für Panzer-Royale! Ein Gebiet von Al Mazrah wird zu den erhältlichen Wiederauferstehungs-Karten hinzugefügt und wird Teil der existierenden Rotation. Das und die Rückkehr von Panzer-Royale markieren die Updates zur Saisonmitte von Saison 5.

Call of Duty feiert 50 Jahre Hip Hop mit Nicki Minaj, Snoop Dogg, 21 Savage und mehr

Zur Feier von 50 Jahren Hip-Hop, werden in Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone über Saison 5 verteilt kostenlose Inhalte und spezielle Bundles verfügbar sein.

Darüber hinaus bestätigte Activision offiziell die Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare III im Battle-Royale-Spiel Warzone.