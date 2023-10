Call of Duty: Modern Warfare III: Alle wichtigen Ankündigungen auf einen Blick

Hier gibt es alle wichtigen Ankündigungen von der Call of Duty: Next Show zu Call of Duty: Modern Warfare III.

Da die Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare III am 10. November unmittelbar bevorsteht, ist Sledgehammer Games im Rahmen der Call of Duty: Next auf die Bühne getreten, um ausführlich über den Multiplayer-Modus zu sprechen.

Außerdem haben Vertreter von Treyarch den Zombie-Modus vorgestellt und Raven Software präsentierte Neues rund um Call of Duty: Warzone. Auch wurden die Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) Bowl IV Champions enthüllt.

Die Zukunft von Call of Duty

Im Hinblick auf die Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare III am 10. November zeigte das Call of Duty: Next-Event eine große Auswahl an kommenden Inhalten aus verschiedenen Modi und Titeln. Beginnend mit Modern Warfare III erhalten die Zuschauer einen ersten ausführlichen Einblick auf Multiplayer und Zombies, gefolgt von wichtigen Ankündigungen für Call of Duty: Warzone™ und Call of Duty: Warzone Mobile.

Modern Warfare III Multiplayer

Modern Warfare III feiert das 20-jährige Jubiläum von Call of Duty mit einer der größten Sammlungen von Modern Warfare Multiplayer-Maps, die jemals zusammengestellt wurden, darunter alle 16 Launch-Maps von Call of Duty: Modern Warfare II (2009).

Um den Multiplayer von Modern Warfare III vorzustellen, wurden die Sledgehammer Games-Entwickler Greg Reisdorf, Adam Iscove und Kim Weigend auf die Bühne gebeten, um eine Auswahl der Karten, Modi und neuen Features des Spiels zu präsentieren.

Modernisierung klassischer Multiplayer-Karten

Die Veranstaltung begann mit Gameplay, das sich auf fünf der 16 Launch-Maps von Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) konzentrierte, die bereits am ersten Tag verfügbar sein werden: Favela, Estate, Skidrow, Rust und Highrise. Alle fünf der vorgestellten Karten werden in der Beta spielbar sein.

Sledgehammer Games will dem treu bleiben, was diese Karten für die Call of Duty-Community so besonders gemacht hat, indem sie originalgetreue Modernisierungen der klassischen Erfahrung anbieten, die die Spieler kennen und lieben – eine großartige Möglichkeit, das 20-jährige Jubiläum von Call of Duty zu feiern.

Mehr über den Modernisierungsprozess erfahrt ihr im Intel Drop: Modernisierung von Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) Maps.

Mehr Informationen zum Launch von Call of Duty: Modern Warfare III: Während sich Next auf den Core-Multiplayer in Modern Warfare III konzentrierte, bestätigte das Studio, dass neue Ground War-Karten und eine Karte für den Kriegsmodus am ersten Tag erscheinen werden.

Außerdem nach dem Launch von Call of Duty: Modern Warfare III: Erwartet mindestens 12 neue 6v6-Kernkarten in den Post-Launch-Saisons, darunter drei völlig neue Karten, die mit Season 01 eingeführt werden, sowie drei weitere neue Karten in Season 02.

Neue und wiederkehrende Gameplay-Merkmale

Die Entwickler stellten nicht nur einige der neuen Funktionen von Modern Warfare III vor, sondern sprachen auch über einige wiederkehrende, bei den Fans beliebte Elemente. Darunter: Map Voting, Klassische Minimap, Totenstille und Erhöhte Lebenspunkte.

Änderungen für Movement und Combat

Modern Warfare III zeichnet sich durch rasante, reaktionsschnelle Bewegungen aus, die es den Spieler ermöglichen, sich auf der Suche nach dem nächsten Ziel flink über die Karte zu bewegen.

Abbrechen von Schiebe- und Nachladeanimationen zur schnellen Anpassung der Taktik während des Spiels.

Schnelleres Ummanteln von Objekten während des Sprintens.

Sofortiges Feuern während des Gleitens, einschließlich eines Perks, der es erlaubt, während des Gleitens nach unten zu zielen (ADS).

Die Dauer des taktischen Sprints wurde erhöht. Taktischer Sprint wird beim Sprinten wieder aufgeladen.

Erhöhte Grundgeschwindigkeit beim Schleichen während ADS.

Waffen und Operatoren

Wie im Carry Forward-Blogpost erwähnt, wird euer Inventar aus Call of Duty: Modern Warfare II in Modern Warfare III übernommen. Allerdings werden für Modern Warfare III auch eine ganze Reihe brandneuer Waffen und Operatoren entwickelt, darunter das Rival 9 SMG, das Longbow Sniper Rifle und der Warden Kortac Operator.

Ausrüstungen: Neue Ausrüstung

Die Perks sind von Beginn bis Ende des Matches aktiv und werden nun in vier verschiedenen Kategorien unterteilt: Weste, Handschuhe, Stiefel und Ausrüstung. Die Gegenstände, die ihr in diesen Kategorien auswählt, statten eure Operatoren mit verschiedenen Perk-ähnlichen Fähigkeiten aus. Sie verändern das Aussehen eures Operators im Spiel nicht, so dass ihr die Gegenstände auswählen könnt, die euch die besten spielerischen Vorteile bieten, ohne euren Stil zu beeinträchtigen.

Aftermarket Parts

Ein neues Feature für Gunsmith und Loadouts sind Aftermarket-Teile, die es Spieler ermöglichen, die Funktion einer Waffe über die Wirkung von Aufsätzen, die im normalen Verlauf von Gunsmith freigeschaltet werden, hinaus dramatisch zu verändern.

Aftermarket-Teile führen neue Progressionspfade für das Leveln von Waffen ein, die wirklich einzigartige Waffenkonfigurationen für eine verbesserte Anpassung des Spielstils bieten. Um auf dieses neue Feature zugreifen zu können, müssen Spieler zunächst die maximale Stufe einer unterstützten Waffe erreichen und dann eine Herausforderung im Spiel absolvieren, um die neue Ausrüstung freizuschalten.

Lest mehr über dieses Feature im Aftermarket Parts Blog.

Ausrüstung

Die Spieler bekamen auch einen Einblick in einige neue Gegenstände, die in die Modern Warfare III-Loadouts integriert werden, darunter: Breacher-Drohne, Moskito-Drohne, A.C.S. und Kommunikations-Scrambler.

Spiel-Modi: Cuttthroat, Ground War und Kriegsmodus

Nachdem die Entwickler von Sledgehammer Games einige klassische 6v6 Core-Matches gezeigt hatten, widmeten sie sich dem neuen Spielmodus Cutthroat und bestätigten die Rückkehr von Ground War und dem Kriegsmodus.

Modern Warfare Zombies

Kevin Drew und Miles Leslie von Treyarch gesellten sich als besondere Gäste zu den Moderatoren von Call of Duty: Next, um den dritten Spielmodus von Modern Warfare III vorzustellen: Zombies.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie wird der beliebte Zombies-Spielmodus vollständig im Modern Warfare-Universum vertreten sein! In dieser Version werden Teams von Spieler in einer offenen Welt zusammenarbeiten, in einem reinen Spieler-gegen-Umwelt (PvE)-Setting mit mehreren Trupps, die zusammenarbeiten (oder ihren eigenen Weg gehen) können, wenn sie sich verschiedenen Bedrohungen, Massen von watschelnden Untoten und geheimen feindlichen Kräften in einer zunehmend erschreckenden Reihe von feindlichen Umgebungen stellen!

Hütet euch in diesem extraktionsbasierten Modus vor dem sich ausbreitenden Äthersturm, der die Karte im Laufe des Spiels verschlingt. Arbeitet zusammen, bewegt euch schnell und taucht tiefer in die Geschichte des Dunklen Äthers ein.

Für neue Spieler gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, um ein Zombies-Fan zu werden. Mit Fahrzeugunterstützung, um schneller über die Karte zu navigieren, einer größeren Feinddichte als je zuvor und mehreren Trupps, die zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten – die Ausbreitung des Ausbruchs einzudämmen und zu verhindern – gibt es viel, worauf man sich als neuer Spieler freuen kann, einschließlich einer Reihe von Belohnungen und Upgrades speziell für diesen Modus.

Fans, die schon einmal dabei waren, werden sich mit den grundlegenden Zombies-Features wohlfühlen, einschließlich der eskalierenden Spannung im Laufe des Spiels sowie klassischer Features wie Pack-A-Punch, Perk Colas, der Mystery Box und der Wunderwaffe. Und, was vielleicht am wichtigsten ist, es gibt neue Geheimnisse zu entdecken … die Ihr selbst finden müssen.

Zombies bietet dieses Mal eine viel größere Feinddichte, und es sind nicht nur die Untoten, gegen die ihr kämpfen werdet. Kämpft gegen Söldner, die für die Terminus Outcomes PMC arbeiten und vom Hauptgegner Viktor Zakhaev angeheuert wurden. Neben einer Vielzahl von Untoten und außerweltlichen Kreaturen musst du dich auch auf eine der größten Zombies-Kreaturen gefasst machen, die je in diesem Modus aufgetaucht sind.

Mehr über die Zombies-Erzählung erfahrt ihr im Artikel über Operation Deadbolt.

Call of Duty: Warzone

Senior Creative Director Ted Timmins von Raven Software hat über das nächste Kapitel von Call of Duty: Warzone gesprochen. Die Spieler werden sich nach Urzikstan begeben, einer brandneuen großen Karte, auf der der Nahe Osten auf Osteuropa trifft, und die mit 11 denkwürdigen Hauptinteressenpunkten und vielen anderen kleineren Gebieten ausgestattet ist.

Um sich in dieser neuen und nostalgischen Karte zurechtzufinden, die auch der Hauptoperationsschauplatz in Modern Warfare Zombies ist, solltet ihr die POI-Übersicht für die Tac-Map Urzikstan zu Rate ziehen.

Wie der Multiplayer von Modern Warfare III wird auch Call of Duty: Warzone im Vergleich zur aktuellen Iteration von Warzone Änderungen weitere Änderungen vornehmen, darunter: Änderungen in Bewegungs- und Kampfmechaniken, UI Updates, Quality of Life Updates, verbessertes Circle Pacing, neue Features am Gulag und vieles mehr!

Call of Duty: Warzone Start-Inhalte

Während Urzikstan eine brandneue Karte für Call of Duty: Warzone darstellt, wird das Spiel auch Vondel und Ashika Island unterstützen.

In Zusammenarbeit mit High Moon Studios und Beenox freuen sich die Verantwortlichen außerdem, die Rückkehr von Fortune’s Keep und der Insel der Wiedergeburt im Jahr 2024 ankündigen zu können – weitere Details folgen im nächsten Jahr.

Call of Duty: Warzone Mobile

Zur Feier der über 45 Millionen Fans, die sich bereits für Call of Duty: Warzone Mobile registriert haben, kündigte das Team an, dass zusätzlich zu Verdansk auch Rebirth Island sein mobiles Debüt feiern wird und am ersten Tag der weltweiten Veröffentlichung des Spiels verfügbar sein wird. Diese bei den Fans beliebte Call of Duty: Warzone-Map wurde in mühevoller Kleinarbeit speziell für Call of Duty: Warzone Mobile erstellt und vereint einige der besten Elemente von Battle Royale und Multiplayer in einem aufregenden Erlebnis, das den Fans eine weitere Dosis fantastischer, frenetischer Action bietet.

Seit der Enthüllung von Call of Duty: Warzone Mobile haben Early Adopters in Ländern mit limitierter Veröffentlichung eine Vielzahl von Inhalten über Cross Progression und den gemeinsamen Battle Pass erlebt, sich in 120-Spieler-Matches auf der legendären Karte Verdansk gestürzt, um gegen echte Menschen in großem Maßstab anzutreten, und eine enorme Menge an Feedback geliefert.

In Zusammenarbeit mit den Call of Duty-Studios und den Technologie-Teams von Activision arbeiten die Warzone Mobile-Teams von Activision Shanghai Studio, Beenox, Digital Legends und Solid State Studios weiter an ihrem Feedback, um alle Elemente des Spiels noch besser zu machen – von der Leistung und dem Feinschliff bis hin zum Gameplay, der Touch-Steuerung, den Menüs und mehr.

Mit der bevorstehenden Modern Warfare III-Beta gab es noch nie einen besseren Zeitpunkt, um in Call of Duty einzusteigen. Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums des Spiels könnt ihr euch ab heute eine Woche lang täglich Login-Belohnungen verdienen, die Kosmetika wie den klassischen Captain Price Operator Skin und mehr enthalten.