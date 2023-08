Call of Duty: Modern Warfare III: Ankündigung bereits nächste Woche möglich

Activision Blizzard nimmt die zahlreichen Leaks zu Call of Duty: Modern Warfare III mit Humor und hat einen neuen Post bei „X“ veröffentlicht, der scherzhaft mit einem „echten Keyart“ bekannt gibt, dass man für die kommende Woche offizielle Details vorbereitet hat.

Demnach könnte Call of Duty: Modern Warfare III offiziell vom Entwickler-Team enthüllt werden und ein erster Trailer die Call of Duty-Fans anheizen.

Jokes on you, real key art here.

We’ll share our artistic abilities and even more next week. pic.twitter.com/UCCexH7IMr

— Call of Duty (@CallofDuty) August 2, 2023