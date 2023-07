Call of Duty: Modern Warfare III: Ankündigung erfolgt in Warzone

Die Vorstellung von Call of Duty: Modern Warfare III kommt näher! Im Zuge der Season 5 von Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone wird der neueste Teil des Franchise enthüllt. Das haben die Verantwortlichen nun in einem Blog-Post angekündigt.

So der Wortlaut der Ankündigung von offizieller Seite: „Tauche ein in Call of Duty: Warzone und erlebe die Enthüllung von Call of Duty 2023 in einem zeitlich begrenzten Event. Schließe dich der Shadow Company an, um gegen die Konni Forces zu kämpfen und die Bedrohung durch chemische Waffen abzuwehren, bevor es zu spät ist. Folge den Call of Duty-Kanälen, um mehr über die bevorstehende Enthüllung zu erfahren“.